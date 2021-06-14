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ＪＡＬ（日本航空）は１４日、奥尻空港の視界不良のため、函館発奥尻行き...
■八雲で１頭 １４日午後０時５５分ごろ、八雲町鉛川の国道２７７号を熊...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１４日、新たな新型コロナウイルス...
函館市梁川町の高龍寺梁川法務所（永井正人住職）で１３日、人形・写真供...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１３日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１３日、函館市内で新たに４０代男性１人（福島県居住）...
ＪＡＬ（日本航空）は１３日、奥尻空港の視界不良のため、函館―奥尻間の...
気象庁によると、１３日午前５時３２分ごろ、空知地方南部を震源とする地...
函館市成年後見センターは１０日、サン・リフレ函館で今年度の市民後見人...
函館新道沿いに彩りを添える「はこだて花かいどう」の植栽活動が１２日、...
函館市青函連絡船記念館摩周丸（若松町１２）は１５日、消防訓練実施のた...
ＪＡＬ（日本航空）は１４日、奥尻空港の視界不良のため、函館発奥尻行き...
■八雲で１頭 １４日午後０時５５分ごろ、八雲町鉛川の国道２７７号を熊...
◇七飯町 （１７日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （...
◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総...
【江差】一×二×三業（いちにのさんぎょう）懇...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１４日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１４日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感...
【森】岩見沢農業高校などは１０日から、道内一の生産量を誇る空知管内の...