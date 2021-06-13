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函館市成年後見センターは１０日、サン・リフレ函館で今年度の市民後見人...
函館新道沿いに彩りを添える「はこだて花かいどう」の植栽活動が１２日、...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１２日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１２日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感...
函館市内の小学生から「水」をテーマに募集した図画と習字の展示が、アク...
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函館市梁川町の高龍寺梁川法務所（永井正人住職）で１３日、人形・写真供...
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旭川在住の墨絵詩書家、小林白炎（本名・裕幸）さん（５１）の墨絵詩書展...
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南茅部高校（藤井浩之校長）の生徒玄関前の花壇にこのほど、『茅空（カッ...