この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【上ノ国】多年にわたり国勢調査員を務めた福原一さん（７７）＝町扇石＝...
【江差】江差保健所は９日、同所管内の保育所でノロウイルスが原因とみら...
【札幌、旭川、小樽】道などは９日、新たな新型コロナウイルス感染者数な...
【七飯】町は７日から、新型コロナウイルスワクチンの集団接種の予約を開...
気象庁によると、９日午前７時３４分ごろ、岩手県沖を震源とする地震があ...
函館で絵画教室を主宰した石川慎三さん（１９１９～２０１５年）が晩年に...
【七飯】函館中央署は８日、２０１１年に交通事故で亡くなった幼稚園児が...
６５歳以上の高齢者を対象とする函館市の新型コロナウイルスワクチンの集...
８日の渡島地方は引き続き晴れ間が広がり、暖かい空気が入り込んだ北斗市...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは８日、新たな新型コロナウイルス感...
◇木曜会・上磯大会（３日・北斗市運動公園パークゴルフ場） ▽男子＝...
【上ノ国】第３回町議会臨時会が９日、開かれた。旧湯ノ岱小学校改修工事...
【上ノ国】多年にわたり国勢調査員を務めた福原一さん（７７）＝町扇石＝...
▽魚は餌が降りてくるのを待っていた！（２日） 最近の毎週は低気圧の影...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が３日、北斗市方面の浜へキス狙いで...
おことわり 矢田釣具店道南釣り情報は休みます ...
５、６日は週末として久しぶりに釣り日和に恵まれ、噴火湾方面では投げ釣...
【江差】医療法人道南勤労者医療協会は、町中歌町の江差診療所に訪問リハ...
【江差】江差保健所は９日、同所管内の保育所でノロウイルスが原因とみら...
【札幌、旭川、小樽】道などは９日、新たな新型コロナウイルス感染者数な...