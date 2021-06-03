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市立函館保健所は３日、函館市内の保育所２園でノロウイルスが原因とみら...
函館地方気象台によると、日本海を発達しながら北上する低気圧の前線が北...
【札幌、旭川、小樽】道などは３日、新たな新型コロナウイルス感染者数な...
深瀬医院（深瀬晃一院長）は新型コロナウイルスワクチンをより効率的、安...
渡島総合振興局は２日、新型コロナウイルス患者急増に対応した道南２棟目...
市立函館保健所は２日、函館市内の保育所でノロウイルスが原因とみられる...
函館地方気象台によると、前線を伴う低気圧が発達しながら日本海を北上し...
【札幌、旭川、小樽】道などは２日、新たな新型コロナウイルス感染者数な...
市立函館保健所は２日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染...
【江差】真心を込めて防犯意識の向上を図ろうと、江差署は１日、町内の宿...
洋菓子製造販売のペシェ・ミニョン（函館市乃木町）が運営する「函館洋菓...
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【木古内】町は３日の町議会総務経済常任委員会で、シバザクラの名所とし...
甘くておいしい！七飯町の農園「さわやかふぁーむ」で収穫したばかりのカ...
◇北斗市 （４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町 （４日）▽３カ月・６カ月児健診（保健センター／後０時半） ...
遺愛女子高校（福島基輝校長）で５月２５日、収穫した野菜を販売する「５...
函館短期大学（猪上徳雄学長）は５月３０日、食物栄養学科と保育学科のオ...