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函館市などでつくる恵山つつじまつり実行委員会は１日、恵山つつじまつり...
札幌管区気象台は１日、道内の５月と春（３～５月）の気象状況をまとめた...
【北斗】木地挽山（６８３メートル）周辺の「きじひき高原」に広がる北斗...
【鹿部】しかべ海と温泉（いでゆ）のまつり実行委は１日、新型コロナウイ...
函館碧血会（北原善通会長）は１日、谷地頭認定こども園を訪れ、園児から...
市立函館保健所は１日、函館市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感染...
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【知内】町重内の帰山和敏さん（５７）の水田では、純米吟醸酒「ましろ」...
素材の味を最大限に生かした豊かな自然の恵みに舌鼓 後引く甘じょっぱさ...
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今季の道南スルメイカ漁が始まり、２日早朝、函館漁港（入舟町）に初水揚...
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函館市内で５月に入り、保育所を中心にノロウイルスが原因とみられる集団...
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