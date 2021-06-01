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市立函館保健所は１日、函館市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感染...
【札幌、旭川、小樽】道などは１日、新たな新型コロナウイルス感染者数な...
【厚沢部】町の特産品ジャガイモ「あっさぶメークイン」を使用して製造す...
函館市内の５月単月の新型コロナウイルス新規感染者（発表分）は、３１日...
【北斗】ＪＲ新函館北斗駅前に植えられた、市の特産品の果樹マルメロの花...
鈴木直道知事が５月２８日の定例記者会見で、１３、１４日に函館市、北斗...
道内への緊急事態宣言の延長を受け、函館市教委は３１日、６月１８日に予...
函館市は５月３１日、民生委員・児童委員世帯調査用閲覧名簿１枚（１７世...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは３１日、新たな新型コロナウイルス...
函館市教委は３１日、函館亀田小学校で児童１人への新型コロナウイルス感...
函館碧血会（北原善通会長）は１日、谷地頭認定こども園を訪れ、園児から...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽４日＝...
市立函館保健所は１日、函館市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感染...
【札幌、旭川、小樽】道などは１日、新たな新型コロナウイルス感染者数な...
今季の道南スルメイカ漁が１日解禁された。函館漁港（入舟町）では、早朝...
函館軟野連たそがれ野球 ...
函館市教委は５月３１日、道の新型コロナウイルス緊急事態宣言延長による...