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市立函館保健所は３０日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感...
市立函館保健所は２９日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【七飯】原水爆禁止七飯地区協議会（舟見洋三代表理事）は２９日、七飯町...
【北斗】本町商店街振興会は２８日までに、７月１０日に市総合分庁舎で開...
函館市地域交流まちづくりセンター内に置く市の移住者向けの窓口「移住サ...
気象庁によると、２９日午後７時１０分ごろ、浦河沖を震源とする地震があ...
【札幌、旭川、小樽】道などは２９日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
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【東京】函館市が国と電源開発（東京）に対し、大間原発（青森県大間町）...
【木古内】道南いさりび鉄道札苅駅から国道２２８号につながる町道（約１...
【七飯】函館七飯ゴンドラは６月１３日午前１０時半から、「森林浴・ノル...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは３０日、新たな新型コロナ感染者数...
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ハンドボールは２３、２４の両日、函館アリーナで行った。男子は７チーム...
函館市は２９日、６５歳以上の高齢者を対象にした新型コロナウイルスワク...
北海道コカ・コーラボトリング（札幌市、佐々木康行社長）は２１日から、...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は２８日、４月の渡島・桧山管内の雇...
はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）は２８日、函館・近...