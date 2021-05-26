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【速報】道内で５５１人感染　渡島、桧山はゼロ

　【札幌、旭川、小樽】道などは２６日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表した。このうち道検査分は１４６人、札幌市３６９人、旭川市２３人、小樽市１０人、函館市３人で、道内全体では５５１人となった。渡島、桧山管内での感染者は発表されなかった。
　道検査分の地域別内訳は石狩４２人、胆振２９人、十勝２１人、空知、オホーツク各１２人、上川、釧路各８人、根室６人、日高４人、後志２人、宗谷１人と札幌市１人。道は既感染者のうち１８人が英国型変異株だったと明らかにした。
　また、札幌市は１２人、道は１人の死亡を公表した。
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