【速報】道内で５５１人感染 渡島、桧山はゼロ
道検査分の地域別内訳は石狩４２人、胆振２９人、十勝２１人、空知、オホーツク各１２人、上川、釧路各８人、根室６人、日高４人、後志２人、宗谷１人と札幌市１人。道は既感染者のうち１８人が英国型変異株だったと明らかにした。
また、札幌市は１２人、道は１人の死亡を公表した。
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