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【速報】道内で６５８人、札幌４０９人、渡島２人感染

　【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２２日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表した。札幌市が４０９人、渡島２人を含む道検査分１８９人、旭川市と小樽市が各２９人、函館市２人の６５８人の新規感染が分かった。
　道検査分では、石狩４２人が最多。胆振２９人、空知２４人と道央で多くなっているが、オホーツク２２人、十勝２１人など道東圏でも感染者数が増えている。このほか、日高１８人、釧路８人、上川、留萌各７人、後志４人、宗谷３人、渡島、根室各２人。
　また、札幌市が５人の死亡を明らかにした。
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