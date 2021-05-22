【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２２日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表した。札幌市が４０９人、渡島２人を含む道検査分１８９人、旭川市と小樽市が各２９人、函館市２人の６５８人の新規感染が分かった。

道検査分では、石狩４２人が最多。胆振２９人、空知２４人と道央で多くなっているが、オホーツク２２人、十勝２１人など道東圏でも感染者数が増えている。このほか、日高１８人、釧路８人、上川、留萌各７人、後志４人、宗谷３人、渡島、根室各２人。

また、札幌市が５人の死亡を明らかにした。