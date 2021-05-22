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道内で２１日、新型コロナウイルスに新たに７２７人が感染したことが分か...
市立函館保健所は２１日、函館市内の保育所でノロウイルスが原因とみられ...
道南写真館協会（加藤昇会長）は、毎年６月１日に開く「写真供養祭」を昨...
農水産物の生産から加工、販売までを担う６次産業化の支援などに取り組む...
【七飯】函館中央署などは２０日、春の地域安全運動（１１～２０日）に合...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道などは２１日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
函館湯の川温泉花火大会実行委（大桃誠実行委員長）は２１日、新型コロナ...
函館市内では紅色や白色のツツジが色づき始めた。西部地区の坂や周辺の公...
函館港まつり実行委（渡邉兼一会長）は２０日、「開港１６２周年記念函館...
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函館音楽協会（石丸典子会長）は３０日午後１時から、今年度の春季定期演...
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ＪＲ北海道は、道への新型コロナウイルス緊急事態宣言発令などを受けた利...
渡島教育局は２１日、函館商業高校全日制課程で生徒への新型コロナウイル...
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