【速報】渡島で２６人、桧山で２人感染 道内全体で７２７人
道によると、渡島の感染者は２０代女性１６人、３０代女性７人のほか、性別非公表の１０代１人、年代性別非公表が２人。このうち２人が日本国籍で、２４人が国籍非公表。桧山の２人は５０代女性と７０代男性。
道検査分の内訳は石狩１２７人、胆振３２人、十勝１７人、日高９人、空知、釧路各８人、上川７人、後志６人、留萌、オホーツク、根室各３人、宗谷１人と千葉県１人。
また、道が１人、旭川市が１人の死亡を発表した。
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