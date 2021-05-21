【札幌、旭川、小樽】道などは２１日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表した。このうち、道検査分で渡島管内で２６人、桧山管内の２人を含む２５３人の感染が判明。札幌市４２７人、旭川２５人、小樽１９人、函館３人。道内全体では７２７人で過去最多を更新した。

道によると、渡島の感染者は２０代女性１６人、３０代女性７人のほか、性別非公表の１０代１人、年代性別非公表が２人。このうち２人が日本国籍で、２４人が国籍非公表。桧山の２人は５０代女性と７０代男性。

道検査分の内訳は石狩１２７人、胆振３２人、十勝１７人、日高９人、空知、釧路各８人、上川７人、後志６人、留萌、オホーツク、根室各３人、宗谷１人と千葉県１人。

また、道が１人、旭川市が１人の死亡を発表した。