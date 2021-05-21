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市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道などは２１日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
函館湯の川温泉花火大会実行委（大桃誠実行委員長）は２１日、新型コロナ...
函館市内では紅色や白色のツツジが色づき始めた。西部地区の坂や周辺の公...
函館港まつり実行委（渡邉兼一会長）は２０日、「開港１６２周年記念函館...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２０日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
道南にゆかりのある国際協力機構（ＪＩＣＡ）海外協力隊の活動写真展（Ｊ...
【森】町青葉ケ丘公園では、淡緑色のサクラ「ギョイコウ」が見ごろを迎え...
【札幌】鈴木直道知事は２１日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの新...
ＪＡ函館市亀田青年部（山田拓也部長、部員２１人）は１９日、亀田中野町...
【七飯】函館中央署などは２０日、春の地域安全運動（１１～２０日）に合...
【北斗】今年から七重浜海水浴場の管理を担うシーイクオリティ（佐々木大...
【松前】町教委は、松前城周辺など松前公園内（史跡松前氏城跡福山城跡の...
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「とびひ（伝染性膿痂疹）」について 今回は「とびひ」についてです。良...
手作りアップルパイが自慢の古き良き時代の喫茶店 函館アリーナのそばに...