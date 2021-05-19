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函館市柏野町の恵山つつじ公園に群生しているツツジが１８日、開花した。...
【北斗】函館中央署と函館中央地区防犯協会は１８日、イオン上磯店（市七...
函館市内の新型コロナウイルス感染拡大ペースが５月に入り上昇している。...
北海道付近が高気圧に覆われ、１８日の函館市内は晴れ間が広がったほか午...
【八雲】八雲保健所は１８日、管内の保育所でノロウイルスが原因とみられ...
【北斗】市は１７日、道内への新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発出...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１８日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに８人が新型コロナウイルスに感...
函館市は、６月末までに６５歳以上の高齢者に接種するワクチンが国から計...
函館市保健福祉部は、３０日に市亀田交流プラザで開催を予定していた、は...
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で道内で必要とする４００ミリリット...
函館中央病院（本橋雅寿病院長）は４月から「糖尿病・内分泌内科」の専門...
〇…道南のクルーザーヨットの愛好者らでつくる南北海道外...
函館市元町の国指定重要文化財、旧相馬家住宅（東出伸司代表）は、新型コ...
陸上の第７６回道南春季大会兼北海道小学生大会標準記録突破大会（道南陸...
鹿部町の特産品を販売する「鹿部つながる市」（鹿部温泉観光協会主催）が...
【北斗】市教委は北海道に対する緊急事態宣言（３１日まで）の発令を受け...
【福島】町は１８日に開かれた町議会総務教育常任委員会で、福島商業高校...
道は１７日、新型コロナウイルス感染拡大を受けた道内全域での緊急事態宣...
函館市は住宅改修工事の一部を補助する「住宅リフォーム補助制度」の今年...