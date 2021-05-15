この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【豊浦】１５日午前１１時５０分ごろ、胆振管内豊浦町のＪＲ室蘭線大岸―...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに４人が感...
函館西署は１４日、ＪＲ函館駅で子どもと女性の犯罪被害防止を呼び掛ける...
函館中央署と函館中央管内防犯協会は１４日、函館東郵便局（湯川町２、本...
市立函館保健所は１４日、函館市内の医療機関でノロウイルスが原因とみら...
【北斗】北斗蕎麦（そば）打ち倶楽部（くらぶ）の高石勝利さん（５７）＝...
【江差】全長２５メートルもある「巨大ニシンのぼり」が１４日、江差港南...
気象庁によると、１４日午後８時４５分ごろ、日高地方中部を震源とする地...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１４日、新たな新型コロナウイルス...
【札幌】鈴木直道知事は１５日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染...
【江差】町の６５歳以上の町民を対象にした新型コロナウイルスワクチンの...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後３時） 【内科・小児科】望ヶ丘医...
【豊浦】１５日午前１１時５０分ごろ、胆振管内豊浦町のＪＲ室蘭線大岸―...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに４人が感...
第６０回記念春季北海道高校野球大会函館支部予選第６日（５月１５日）オー...
第６０回記念春季北海道高校野球大会函館支部予選第６日（５月１５日）オー...
函新杯朝野球（１４日）...
函館軟野連あさ野球（１４日）...