市立函館保健所は１５日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに４人が感染したと発表した。感染者数は累計で７１４人となった。

同保健所によると、新規感染者は釧路市に居住する５０代男性と、函館市に居住する年代・性別非公表３人。症状はいずれも軽症、会話可能で入院などを調整中。５０代男性は道内患者の濃厚接触者で、道内の旅行歴あり。年代・性別非公表の３人は海外渡航歴や流行地への滞在歴はなく、このうち２人が市内患者の濃厚接触者。

また、既に陽性が判明した感染者について、新たに５人が変異株に感染した疑いがあると公表した。

