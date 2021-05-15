函館でコロナ４人感染、変異株疑い５人
同保健所によると、新規感染者は釧路市に居住する５０代男性と、函館市に居住する年代・性別非公表３人。症状はいずれも軽症、会話可能で入院などを調整中。５０代男性は道内患者の濃厚接触者で、道内の旅行歴あり。年代・性別非公表の３人は海外渡航歴や流行地への滞在歴はなく、このうち２人が市内患者の濃厚接触者。
また、既に陽性が判明した感染者について、新たに５人が変異株に感染した疑いがあると公表した。
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