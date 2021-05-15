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函館中央署と函館中央管内防犯協会は１４日、函館東郵便局（湯川町２、本...
市立函館保健所は１４日、函館市内の医療機関でノロウイルスが原因とみら...
【北斗】北斗蕎麦（そば）打ち倶楽部（くらぶ）の高石勝利さん（５７）＝...
【江差】全長２５メートルもある「巨大ニシンのぼり」が１４日、江差港南...
気象庁によると、１４日午後８時４５分ごろ、日高地方中部を震源とする地...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１４日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１４日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに５人が感...
新型コロナウイルスに関する政府の基本対処方針分科会は１４日午前、北海...
気象庁によると、１４日午前８時５８分ごろ、福島県沖を震源とする地震が...
函館市が新型コロナワクチン接種について設置している「予約受付相談専用...
函新杯朝野球（１４日）...
函館軟野連あさ野球（１４日）...
道への緊急事態宣言発令決定を受け、今なお厳しい状況が続く道南の観光施...
函館市文化団体協議会（文団協、加盟３６団体）は１４日、今年度の通常総...
北海道に３度目の新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言が発令されること...
【江差】町は１７日から、町内の高齢者施設や介護事業の従事者を対象とし...
文化庁は１４日、世界文化遺産登録を目指す「北海道・東北の縄文遺跡群」...
函館西署は１４日、ＪＲ函館駅で子どもと女性の犯罪被害防止を呼び掛ける...
函館中央署と函館中央管内防犯協会は１４日、函館東郵便局（湯川町２、本...
市立函館保健所は１４日、函館市内の医療機関でノロウイルスが原因とみら...