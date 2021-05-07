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【松前】海上自衛隊余市防備隊第一ミサイル艇隊のミサイル艇「くまたか」...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは７日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は７日、函館市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感染...
気象庁によると、７日午前０時１５分ごろ、浦河沖を震源とする地震があり...
市立函館病院の医療スタッフらを対象にした新型コロナウイルスのワクチン...
函館市は、６５歳以上の高齢者を対象とした新型コロナウイルスワクチン接...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは６日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに２０代男性（静岡県在住）と５０...
日本航空（ＪＡＬ）は５日、機体の発電機に不具合が生じ、修理が必要にな...
【上ノ国】ドリーム愛ランド事務局（三木洋子代表）が、昨年５月から町湯...
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日本航空（ＪＡＬ）は７日、機材整備のため、函館―丘珠間の１往復２便を...
鹿部町の２０２１年度一般会計予算は、役場新庁舎建設工事の完了などに伴...
【江差】「第１０回追分カード・えさし杯パークゴルフ大会」（追分カード...
【北斗】石別小学校（齋藤政洋校長）で６日、体育の授業の一環として、全...
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