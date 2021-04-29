【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２９日、道内で新たに２３４人が新型コロナウイルスに感染し、札幌市の２人が死亡したと発表した。新規感染者が２００人を超えたのは２日連続で、高水準が続いている。

内訳は道発表分が２８人、札幌市が１７２人、旭川市が２９人、小樽市が２人。道南は函館市が３人、函館市を除く渡島・桧山管内は感染が確認されなかった。