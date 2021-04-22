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【速報】道内で１５３人感染　札幌で１２６人

　【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２２日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表した。札幌市１２６人、道検査分１５人、旭川市１０人、小樽市１人で、函館の１人を含め計１５３人の新規感染が分かった。渡島（函館市除く）と桧山の両管内で新規感染はなかった。
　道検査分の内訳は空知５人、オホーツク３人、石狩、胆振、日高が各２人、留萌が１人。これまでの陽性確認者で変異株の疑いは札幌市７５人、道検査分で１４人、小樽で２人。
　また、札幌市は５人が死亡したと発表した。
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