【速報】道内で１５３人感染 札幌で１２６人
道検査分の内訳は空知５人、オホーツク３人、石狩、胆振、日高が各２人、留萌が１人。これまでの陽性確認者で変異株の疑いは札幌市７５人、道検査分で１４人、小樽で２人。
また、札幌市は５人が死亡したと発表した。
【松前】松前署は１９日、江良駐在所（江良９１０）に運転免許の自主返納...
市立函館保健所は２２日、同保健所の職員１人（５０代男性）が新型コロナ...
函館市青柳町の函館公園でも桜前線が到達し、訪れる市民が増え始めている...
函館市のサクラの名所、函館公園内の中央広場で２４日から５月９日まで、...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
【せたな】昨年度の自然公園関係功労者環境大臣表彰の伝達式が１６日、町...
【知内】町は５月１、２の両日開催予定だった「しりうち春のカキまつり」...
【札幌、旭川】道と札幌市などは２０日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２０日、新型コロナウイルスの新規感染者数などを発表し...
【松前】松前署は１９日、江良駐在所（江良９１０）に運転免許の自主返納...
【北斗】市町会連合会（会長・大折伸明七重浜７丁目町会長、８６町会）の...
◇北斗市（２３日）▽いちごちゃんひろば 子どもの日の製作（であえーる...
◇森町（２３日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） （２...
アウトドアイベントで木片を使ったキーホルダー作りに熱中する子どもたち...
函館短大の松田賢一名誉教授（６４）がこのほど、来年創立１１０周年を迎...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２２日、新たな新型コロナウイルス...
一般社団法人「函館圏フリースクールすまいる」（函館市富岡町２、庄司証...
【上ノ国】町教委はこのほど、道内で初めて発見された懸仏（かけぼとけ）...