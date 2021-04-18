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函館市内で新たに１人感染

　市立函館保健所は１８日、市内で新たに年代非公表の男性１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。市内の累計感染者数は６３５人となった。
　同保健所によると、男性は市内患者の濃厚接触者として市衛生試験所で病原体検査を実施し、１７日に陽性が判明。無症状で現在入院などを検討中。海外渡航歴や流行地への旅行歴はなく、濃厚接触者は調査中としている。
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