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【七飯】「交通事故死ゼロを目指す日」の１０日、函館中央署と函館中央地...
【札幌、旭川】道と札幌市などは１４日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１４日、函館市居住の３０代女性と５０代男性の計２人が...
【厚沢部】斉藤牧場公園（町当路５０６）は１日から、今年度の「ニジマス...
道は、春のヒグマ注意特別期間（４～５月の２カ月間）に合わせ、山菜採り...
【北斗】冬季休園期間を終えて１０日に開園した匠の森公園（市村山）では...
函館建具工業協同組合（田原祥司理事長）の技能士会（菅野幸雄会長）は１...
【上ノ国】町の湯ノ岱交通安全協会（三浦安則会長）は１１日、湯ノ岱駐在...
【札幌、旭川】道と札幌市などは１３日、新たな新型コロナウイルス感染者...
函館海上保安部（１５日＝関係分） ...
北海道新幹線を使って首都圏に函館の鮮魚を定期輸送する取り組みが１５日...
函館地方法務局は２０２０年の同局管内（渡島、桧山全域と後志３町村）の...
函館市は、２０２０年度の公共工事実績（財務部調度課、企業局発注分）を...
◇新任あいさつ 住友生命保険相互会社函館営業部営...
【森】剣道の渡島地区小学生特別錬成会兼中学生特別錬成会（森剣道少年団...
７月４日の函館マラソンに向けたランニング教室が、千代台公園陸上競技場...
観光客にとって、函館は夜景や異国情緒ある街並み、豊富なグルメなど魅力...
函館出身のピアニスト、岡田奏さんのリサイタル（函館市文化・スポーツ振...
パッチワーク雑貨の展示即売会が２０日まで、丸井今井函館店５階で開かれ...