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【速報】道内で５８人感染　渡島・桧山はゼロ

　【札幌】道と札幌市などは１２日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。道検査分で７人、札幌市４７人で、函館の４人を含め計５８人の新規感染が分かった。また、これまでに感染が確認した人のうち、札幌市で１人、道検査分で１３人が英国型変異株だったと判明した。
　１２日判明の道検査分の内訳は石狩３人、後志、胆振各２人。
　また、札幌市は３人の死亡を明らかにした。
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