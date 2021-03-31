この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
杉崎福祉財団（函館市港町１、上出眞也理事長）は３０日、児童の健全な育...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２７日、函館市地域交流まちづくりセ...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは３０日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は３０日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
函館地方気象台によると、函館市美原で３０日、黄砂が観測された。同市内...
函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ内）は、函館にい...
渡島総合振興局は２９日、道南でのブドウ栽培やワイン醸造の人材育成に向...
【森】森観光協会（河野昭彦会長）は２９日、４月下旬から５月上旬にかけ...
【厚沢部】町の地域おこし協力隊「素敵な過疎づくり協力隊」の今年度の活...
函館地方気象台によると、渡島・桧山地方では３０日、黄砂が予想される。...
【北斗】２６日に東京で行われた全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテ...
新型コロナウイルスワクチンの接種時期について、函館市は、６５歳以上の...
国の２０２１年度予算が成立したのを受けて、函館開発建設部は３０日、管...
杉崎福祉財団（函館市港町１、上出眞也理事長）は３０日、児童の健全な育...
函館市企業局経営懇話会（三浦汀介会長）の今年度２回目の会合が２５日、...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２７日、函館市地域交流まちづくりセ...
卓球の第１３回北日本オープンニッタク杯（卓球ハウスファミリー主催）が...
【北斗】北斗市内の運動公園（押上）では、春休みを利用した陸上や野球な...
法務省人事（３１日、関係分） 退職...
高校バスケットボールのアリーナ強化練習会（バスケットボール指導者有志...