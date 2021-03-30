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函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ内）は、函館にい...
渡島総合振興局は２９日、道南でのブドウ栽培やワイン醸造の人材育成に向...
【森】森観光協会（河野昭彦会長）は２９日、４月下旬から５月上旬にかけ...
【厚沢部】町の地域おこし協力隊「素敵な過疎づくり協力隊」の今年度の活...
函館地方気象台によると、渡島・桧山地方では３０日、黄砂が予想される。...
【札幌】道と札幌市は２９日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認した...
市立函館保健所は２９日、函館市居住の７０代男性１人と性別非公表の７０...
函館新外環状道路の空港道路（１０キロ）が２８日、事業着手から足かけ１...
今春、小樽市の北海道高等聾学校（道高聾）を卒業した函館市出身の船山滉...
【森】北海道警察官友の会連合会が主催する今年度の「道民の警察職員表彰...
函館地方気象台によると、函館市美原で３０日、黄砂が観測された。同市内...
世界自閉症啓発デー（４月２日）の活動の一環として、函館地域実行委は、...
函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ内）は、函館にい...
函館の文芸同人「視線の会」の文芸誌「視線」の第１１号が完成した。新た...
〇…ホクレン（札幌）と北海道米販売拡大委員会は２９日、コメ消費拡大に...
函館市は２９日、２０２１年度のクルーズ客船入港予定を発表した。当面は...
函館市は新年度、新規学卒者らの雇用促進と市内企業の採用力強化を目的と...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した飲食店...
国内外で活躍する料理人が函館に集う「第９回世界料理学会 ｉｎ ＨＡＫ...