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市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２４日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２４日、函館市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感...
道南スルメイカの不漁が長期化する中、函館市女性センター（東川町、原田...
函館市桔梗町にある湿地で、サトイモ科のザゼンソウが咲き始めた。雪が解...
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◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（２６日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇長...
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【埼玉】第２２回全国高校選抜ラグビーフットボール大会（日本ラグビーフ...