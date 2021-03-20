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【速報】函館市で震度３　北海道太平洋沿岸東部に津波予報発表

　気象庁によると、２０日午後６時９分ごろ、宮城県沖沖を震源とする地震があり、宮城県北部で震度５強　など北海道から東日本の広い範囲で揺れを観測した。震源の深さは約６０キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は７・２と推定される。
　この地震で、北海道太平洋沿岸東部に津波予報（若干の海面変動）が発表されている。高さは０・２メートル未満。
　渡島・桧山で各地の震度は次の通り。
　▽震度３＝函館市新浜町▽震度２＝函館市大森町、同市泊町、知内町、木古内、厚沢部町▽震度１＝函館市美原、同市川汲町、福島町、七飯町、森町、江差町
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