【速報】函館市で震度３ 北海道太平洋沿岸東部に津波予報発表
この地震で、北海道太平洋沿岸東部に津波予報（若干の海面変動）が発表されている。高さは０・２メートル未満。
渡島・桧山で各地の震度は次の通り。
▽震度３＝函館市新浜町▽震度２＝函館市大森町、同市泊町、知内町、木古内、厚沢部町▽震度１＝函館市美原、同市川汲町、福島町、七飯町、森町、江差町
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