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ＮＨＫ函館放送局は、２５日に放送するラジオ特番「道南発！＃北海道ピッ...
市立函館博物館は１９日、１９３４（昭和９）年３月２１日の函館大火の歴...
国連が定めた世界自閉症啓発デーの４月２日に合わせ、発達障害や自閉症へ...
【札幌】道などは１９日、道内で新たに７８人が新型コロナウイルスに感染...
市立函館保健所は１９日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感...
函館市内で１～１７日に確認された新型コロナウイルスの新たな感染者数は...
函館公園内の遊園地「こどものくに」（青柳町１７）が２０日、今季の営業...
函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、東日本大震災の発生１０年を機に非...
ハートランドフェリーは１８日、低気圧の接近のため奥尻発江差行きの１便...
【北斗】北斗市は１８日、市役所本庁舎の民生部で勤務する４０代男性職員...
函館家庭生活カウンセラー養成講座運営委員会は、カウンセリング研修３級...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、鈴木一弘学院長）は、２０２１...
函館市松陰町のスペイン料理店「マルモンターニャ」（塩田和裕店長）は２...
函館市病院局は１９日、市立函館病院の入院前や退院後のベッド搬送を担当...
【七飯】町は１９日、源泉ポンプの故障で臨時休業中だった町健康センター...
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函館国際観光コンベンション協会は５月１０日まで、インスタグラムを使っ...
函大付属柏稜高校は１９日、野球部監督に函大付属有斗高硬式野球部の野村...
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