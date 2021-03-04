【速報】道内で６６人感染、釧路２９人、渡島・桧山ゼロ
道検査分では、医療機関でクラスター（感染者集団）が発生している釧路管内が２９人と最多。このほか、石狩、上川、十勝が各４人、後志が２人。
また、道は２人の死亡を明らかにした。
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