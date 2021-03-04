【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは４日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。道検査分４３人、札幌市２１人、函館市と小樽市が各１人の計６６人が新規感染。渡島（函館市を除く）、桧山両管内での新規感染は確認されなかった。

道検査分では、医療機関でクラスター（感染者集団）が発生している釧路管内が２９人と最多。このほか、石狩、上川、十勝が各４人、後志が２人。

また、道は２人の死亡を明らかにした。