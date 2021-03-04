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【上ノ国】町内での交通死亡事故死ゼロが２月２８日に４５００日を達成し...
２日の低気圧接近による荒天の余波で、３日も道南の一部の交通機関に影響...
函館市日乃出町の救護施設「明和園」で発生した新型コロナウイルスのクラ...
【札幌、小樽、旭川】道と札幌市などは２日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は３日、函館市内居住の１人（年代、性別、職業非公表）が...
【江差】生活協同組合コープさっぽろ（札幌市）は２月２５日、町にランド...
気象庁によると、３日午前６時２３分ごろ、北海道東方沖を震源とする地震...
２日の低気圧接近による荒天で、道南発着の鉄道、空の便、フェリーに運休...
函館市内で２月に確認された新型コロナウイルス感染者は計６８人と、単月...
東京五輪・パラリンピック競技大会組織委員会（組織委）は２日、全国で行...
東日本大震災から１０年となるのに合わせて、ＮＨＫ函館放送局は６日から...
道教委は渡島管内で新たに電気工事業の大鎌電気（函館市美原３）、保険代...
【乙部】乙部町（寺島努町長）は３日、２０２１年度予算案を発表した。一...
【北斗】第１回市議会定例会は３日、一般質問を続行。市は新型コロナウイ...
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【木古内】町は、５月上旬から勤務する「地域おこし協力隊」２人を募集し...
【七飯】第１回七飯町議会定例会は３日、一般質問を続行。町教委は、学校...
ＪＲの会員組織である「ジパング倶楽部」の機関誌３月号の特集で、函館・...
函館市地域交流まちづくりセンター（末広町）は１１日、東日本大震災の犠...
函館広域幹線道路整備促進期成会は１２日午後６時から函館新外環状道路の...