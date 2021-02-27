【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２７日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと明らかにした。道検査分２０人、札幌市１９人、小樽市３人、旭川市１人の計４３人の新規感染が分かった。函館市を含む、渡島、桧山管内で新規感染は確認されず、５日連続の新規感染ゼロとなった。

道検査分では、石狩７人、後志５人、十勝３人、胆振２人、釧路、根室各１人、千葉県在住１人。