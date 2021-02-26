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【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２６日、新たな新型コロナウイルス...
ＪＲ北海道によると、２６日の積雪の影響で、長万部午前８時１８分発函館...
市立函館保健所は２６日、函館市内での新型コロナウイルス感染確認はなか...
【松前】２５日午後２時４５分ごろ、松前町内で約４５０戸が停電し、約３...
【江差】北海道江差観光みらい機構は２０日、同町津花町の藤谷漁業部から...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２５日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新型コロナウイルス感染者１人（詳細...
札幌管区気象台は２４日、道内の向こう３カ月（３～５月）と夏（６～８月...
病院や周辺町会、高校生、医療従事者でつくる「地域で健康取り組み隊」が...
ハートランドフェリーは２４日、海上荒天のため江差―奥尻の１往復２便を...
函館市内の私立高校８校は２６日、２０２１年度一般入試の合格発表を行っ...
【札幌】鈴木直道知事は２６日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの感...
函館市消防本部は２６日、酒気帯び運転で検挙された２０代の男性職員を、...
日本航空（ＪＡＬ）は２６日、丘珠空港の降雪の影響で、函館―丘珠線の２...
◇はじめに 私はこれまで函館の再生に向け「財政の再建」と「経済の...
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