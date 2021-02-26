【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２６日、新たな新型コロナウイルス...
ＪＲ北海道によると、２６日の積雪の影響で、長万部午前８時１８分発函館...
【松前】２５日午後２時４５分ごろ、松前町内で約４５０戸が停電し、約３...
【江差】北海道江差観光みらい機構は２０日、同町津花町の藤谷漁業部から...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２５日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新型コロナウイルス感染者１人（詳細...
札幌管区気象台は２４日、道内の向こう３カ月（３～５月）と夏（６～８月...
病院や周辺町会、高校生、医療従事者でつくる「地域で健康取り組み隊」が...
ハートランドフェリーは２４日、海上荒天のため江差―奥尻の１往復２便を...
日本航空（ＪＡＬ）は２４日、奥尻空港の降雪の影響で、函館―奥尻間の１...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２６日、新たな新型コロナウイルス...
ＪＲ北海道によると、２６日の積雪の影響で、長万部午前８時１８分発函館...
市立函館保健所は２６日、函館市内での新型コロナウイルス感染確認はなか...
【北斗】谷川小学校（福井博志校長）は２４日、北斗ろう協会会員を招き手...
退院支援の重要性 ～退院後の生活を見据えた支援～ 皆さん...
素材の甘み抜群のキュートなスイーツ 期間限定販売の「シャキシャキりん...
〇…札幌管区気象台は２５日、道内の向こう１カ月（２７日～３月２６日）...
函館市は２５日、総額２５億円強の新型コロナウイルス感染症対策を発表し...