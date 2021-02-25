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【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２５日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新型コロナウイルス感染者１人（詳細...
札幌管区気象台は２４日、道内の向こう３カ月（３～５月）と夏（６～８月...
病院や周辺町会、高校生、医療従事者でつくる「地域で健康取り組み隊」が...
ハートランドフェリーは２４日、海上荒天のため江差―奥尻の１往復２便を...
日本航空（ＪＡＬ）は２４日、奥尻空港の降雪の影響で、函館―奥尻間の１...
【森】さまざまな分野で功績を残した町民を表彰する、森町顕彰者表彰状贈...
【札幌、小樽】道と札幌市などは２４日、新たな新型コロナウイルス感染確...
市立函館保健所は２４日、函館市内での新型コロナウイルス新規感染者の確...
【松前】２５日午後２時４５分ごろ、松前町内で約４５０戸が停電し、約３...
北洋銀行万代町支店（函館市万代町）が、４月１９日から五稜郭公園支店（...
◇全日本スキー連盟級別・ジュニアテスト合格者（２０、２１日、乙部町富...
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◇森町（２６日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） （３...
◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば ひな祭り製作（であえーる新函...
函館市や市内の８つの高等教育機関などでつくる「キャンパス・コンソーシ...
函館西署は、地域での防犯活動を呼び掛けようとリレーメッセージ動画を作...
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