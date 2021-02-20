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北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は３月２１日午後１時から、函館コミュ...
渡島・桧山管内の消防職員による今年度の意見発表大会が１７日、函館市消...
函館市在住の長倉邦春さん（５８）による写真展「蝦夷に生きる」が道立道...
津軽海峡フェリーは１９日、大間港での海上荒天のため函館発大間行きの１...
ＪＲ東日本は１９日、１３日に福島県沖で発生した地震の影響で一ノ関―那...
【松前】町教委は１８日、新型コロナウイルス感染拡大で中止した成人式の...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１９日、新たな新型コロナウイルス...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】さいとう小...
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国政、地方を問わず、さまざまな選挙に打って出る候補者が少なからずいる...
日本航空（ＪＡＬ）函館支店と函館新聞社は、３月２７日午前１０時から正...
函館市女性センター（東川町１１）は３月２３、３０の両日、午後１時半か...
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