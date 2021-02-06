【札幌、小樽、旭川】道や札幌市などは６日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表した。札幌市が５８人、道検査分は８人、小樽市は６人、旭川市は１人で、道内全体では函館の５人を含む７８人となった。渡島、桧山管内の感染者は確認されなかった。

道検査分の管内別内訳では、石狩が４人、後志、胆振、日高、十勝が各１人。

また、道は２人が亡くなったと発表した。