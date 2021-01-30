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【旭川】旭川市は３０日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染...
【札幌、小樽】道は３０日、新たに３７人が新型コロナウイルスに感染した...
市立函館保健所は３０日、函館市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感...
【木古内】３０日午前５時ごろ、道南いさりび鉄道木古内駅構内で、暴風雪...
３０日未明から朝にかけて道南各地で暴風雪の影響とみられる停電が相次い...
【木古内】ＪＲ北海道によると、３０日午前６時２０分ごろ、北海道新幹線...
発達した低気圧が北海道に接近した影響で、２９日の渡島・桧山管内は強風...
内外情勢調査会函館支部の１月懇談会が２９日、ホテル函館ロイヤルで開か...
【木古内】２９日午後３時３５分ごろ、道南いさりび鉄道釜谷―渡島当別駅...
【上ノ国】江差署（武田直人署長）は２６日、昨年末に建て替えた町大留の...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後３時） 【小 児 科】はるこども...
３０日午前に江差町内で発生した停電は、午後４時半までに全て復旧した。...
【旭川】旭川市は３０日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染...
【札幌、小樽】道は３０日、新たに３７人が新型コロナウイルスに感染した...
市立函館保健所は３０日、函館市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感...
【木古内】３０日午前５時ごろ、道南いさりび鉄道木古内駅構内で、暴風雪...
３０日未明から朝にかけて道南各地で暴風雪の影響とみられる停電が相次い...
【木古内】ＪＲ北海道によると、３０日午前６時２０分ごろ、北海道新幹線...
発達した低気圧が北海道に接近した影響で、２９日の渡島・桧山管内は強風...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は２９日、昨年１２月の渡島・桧山管...