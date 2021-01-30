【速報】道内で３７人、札幌５５人、小樽３人感染、計４人死亡
道検査分の居住地別では石狩管内が２３人、胆振、釧路管内が各３人、空知、後志、上川、オホーツク管内が各２人。
また、札幌市で亡くなったのは７０代と８０代の女性。小樽では年代・性別非公表の２人が亡くなった。
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