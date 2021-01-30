【札幌、小樽】道は３０日、新たに３７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。札幌市は同日、５５人の感染と２人の死亡、小樽市は３人の感染と２人の死亡をそれぞれ発表した。

道検査分の居住地別では石狩管内が２３人、胆振、釧路管内が各３人、空知、後志、上川、オホーツク管内が各２人。

また、札幌市で亡くなったのは７０代と８０代の女性。小樽では年代・性別非公表の２人が亡くなった。