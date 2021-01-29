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【速報】国道２２８号が松前町内で通行止め　う回路１４７キロ

　道開発局によると、国道２２８号の松前町松浦―同白神（６キロ）が２９日午後２時半から、越波のため通行止めとなった。
　う回路は木古内町から道道江差木古内線を経由して上ノ国町から松前町に至る１４７・５キロとしている。
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