この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
２９日の低気圧の接近の影響で、道南発着の鉄道やフェリーなどに運休が出...
函館地方気象台によると、発達中の低気圧が北海道付近を通過する影響で、...
函館市消防本部によると、２０２０年の函館市内の火災の発生件数は前年比...
渡島総合振興局の若手職員プロジェクトチーム（リーダー・森川嵩大函館建...
函館西署はこのほど、幼児から高齢者まで幅広い世代の市民が防犯を呼び掛...
レイラニズ・アロハ・カフェ（函館市松川町９、針谷綾子オーナー）は２６...
函館地方気象台によると、日本海にある前線を伴った低気圧が発達しながら...
ＪＲ北海道は２８日、低気圧接近の影響で、函館午後１０時２７分発森行き...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は２８日、新たな新型コロナウイルス感染...
市立函館保健所は２８日、函館市内で新たに８人が新型コロナウイルスに感...
２９日の低気圧の接近の影響で、道南発着の鉄道やフェリーなどに運休が出...
【松前】今年度の「第６７回文化財防火デー」に合わせ、松前町の道指定文...
函館新道（函館ＩＣ―七飯ＩＣ間両方向）と函館江差自動車道（函館ＩＣ―...
【乙部】「美しい粒のたらこ」として高く評価され２０１２年ごろまで生産...
函館地方気象台によると、発達中の低気圧が北海道付近を通過する影響で、...
道開発局によると、函館（函館ＩＣ―七飯ＩＣ間両方向）と函館江差自動車...
函館地域産業振興財団は、創業希望者や創業したばかりの人などを対象とし...
新型コロナウイルス感染症の影響で離職した人を新たに雇用した事業主向け...
函館市消防本部によると、２０２０年の函館市内の火災の発生件数は前年比...
渡島総合振興局の若手職員プロジェクトチーム（リーダー・森川嵩大函館建...