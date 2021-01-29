この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２９日、新たな新型コロナウイルス...
道開発局によると、国道２２８号の松前町松浦―同白神（６キロ）が２９日...
市立函館保健所は２９日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感...
【松前、森】２９日午前１１時ごろ、松前町赤神、静浦、茂草で計約１４６...
函館の冬の夜空を彩る「はこだて週末冬花火」の実行委は２９日、強風のた...
２９日の低気圧の接近の影響で、道南発着の鉄道やフェリーなどに運休が出...
【松前】今年度の「第６７回文化財防火デー」に合わせ、松前町の道指定文...
函館地方気象台によると、発達中の低気圧が北海道付近を通過する影響で、...
函館市消防本部によると、２０２０年の函館市内の火災の発生件数は前年比...
渡島総合振興局の若手職員プロジェクトチーム（リーダー・森川嵩大函館建...
３月に阪神甲子園球場で開かれる第９３回選抜高校野球大会出場する３２校...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２９日、新たな新型コロナウイルス...
道開発局によると、国道２２８号の松前町松浦―同白神（６キロ）が２９日...
市立函館保健所は２９日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感...
【上ノ国】町教委などは２６日、町勝山の国指定重要文化財「上国寺本堂」...
【松前、森】２９日午前１１時ごろ、松前町赤神、静浦、茂草で計約１４６...
函館の冬の夜空を彩る「はこだて週末冬花火」の実行委は２９日、強風のた...
２９日の低気圧の接近の影響で、道南発着の鉄道やフェリーなどに運休が出...
【松前】今年度の「第６７回文化財防火デー」に合わせ、松前町の道指定文...
函館新道（函館ＩＣ―七飯ＩＣ間両方向）と函館江差自動車道（函館ＩＣ―...