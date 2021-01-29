この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
渡島総合振興局の若手職員プロジェクトチーム（リーダー・森川嵩大函館建...
○…札幌管区気象台は２８日、道内の向こう１カ月（３０日～２月２８日）...
函館西署はこのほど、幼児から高齢者まで幅広い世代の市民が防犯を呼び掛...
レイラニズ・アロハ・カフェ（函館市松川町９、針谷綾子オーナー）は２６...
函館地方気象台によると、日本海にある前線を伴った低気圧が発達しながら...
ＪＲ北海道は２８日、低気圧接近の影響で、函館午後１０時２７分発森行き...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は２８日、新たな新型コロナウイルス感染...
市立函館保健所は２８日、函館市内で新たに８人が新型コロナウイルスに感...
函館市は２７日、新型コロナウイルスのワクチン接種に必要な関連経費１億...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに１４人の新型コロナウイルス感...
函館地域産業振興財団は、創業希望者や創業したばかりの人などを対象とし...
新型コロナウイルス感染症の影響で離職した人を新たに雇用した事業主向け...
函館市消防本部によると、２０２０年の函館市内の火災の発生件数は前年比...
渡島総合振興局の若手職員プロジェクトチーム（リーダー・森川嵩大函館建...
◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト（２０日、グリーンピア大...
◇全日本スキー連盟級別テスト（１７日、グリーンピア大沼スキー場） ...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト（２４日、グリーンピア大沼スキー...
オオミ愛好会（１９日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子＝①...
○…札幌管区気象台は２８日、道内の向こう１カ月（３０日～２月２８日）...
【北斗】海上保安庁の「第２１回未来に残そう青い海・海上保安庁図画コン...