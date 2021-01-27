【速報】函館市新浜町で震度３
このほかの震度は次の通り。
▽震度２＝函館市泊町、同市川汲町、鹿部町▽震度１＝函館市尾札部町、同市美原、同市日ノ浜町、七飯町、森町、長万部町、江差町
市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに１４人の新型コロナウイルス感...
【白老】２７日午前８時５分ごろ、胆振管内白老町内のＪＲ室蘭線竹浦―北...
市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに１６人が新型コロナウイルスに...
道警は２６日、函館西署の２０代男性警察官が新型コロナウイルスに感染し...
函館市病院局は２６日、市立函館病院で医療従事者２人（ともに年代・性別...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は２６日、新たな新型コロナウイルス感染...
市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに１６人が新型コロナウイルスに...
【知内】上磯郡漁協（西山武雄組合長）は、函館市などで新型コロナウイル...
札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（２～４月）の天候の見通し...
【木古内】２５日午後５時１５分ごろ、木古内町内の道南いさりび鉄道釜谷...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに１４人の新型コロナウイルス感...
気象庁によると、２７日午後２時７分ごろ、胆振地方中東部を震源とする地...
【白老】２７日午前８時５分ごろ、胆振管内白老町内のＪＲ室蘭線竹浦―北...
【森】２７日午前１０時５５分ごろ、森町蛯谷町のＪＲ函館線亀吉道路踏切...
函館市亀田本町にある五稜郭駅。通勤・通学、また観光目的で１日平均約１...
市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに１６人が新型コロナウイルスに...
【福島】道教委が２６日に発表した来年度の公立高等学校入学者選抜の出願...
函館市は２６日、公募型プロポーザル方式で民間へ売却する予定の旧ロシア...