気象庁によると、２７日午後２時７分ごろ、胆振地方中東部を震源とする地震があり、函館市新浜町などで震度３を観測した。震源の深さは約１３０キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は５・４と推定される。

このほかの震度は次の通り。

▽震度２＝函館市泊町、同市川汲町、鹿部町▽震度１＝函館市尾札部町、同市美原、同市日ノ浜町、七飯町、森町、長万部町、江差町