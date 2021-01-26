【速報】渡島管内で１人感染
渡島以外の道検査分の内訳は胆振管内６人、石狩、釧路管内各４人、十勝管内３人、空知、上川、根室管内が各１人。
また、札幌市は２人、道は１人、小樽市は１人が亡くなったと発表した。
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