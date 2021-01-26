【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は２６日、新たな新型コロナウイルス感染確認者数を発表した。このうち道検査分は渡島管内の２０代女性１人を含む２１人、札幌市で４３人、小樽市で１９人、旭川市で７人となり、道内全体では函館の１６人を含む計１０６人となった。

渡島以外の道検査分の内訳は胆振管内６人、石狩、釧路管内各４人、十勝管内３人、空知、上川、根室管内が各１人。

また、札幌市は２人、道は１人、小樽市は１人が亡くなったと発表した。