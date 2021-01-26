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【木古内】２５日午後５時１５分ごろ、木古内町内の道南いさりび鉄道釜谷...
函館市は２５日、市民部国保年金課の職員１人が新型コロナウイルスに感染...
道は２５日、渡島管内居住の１人（年代、性別非公表）が新型コロナウイル...
函館少年刑務所は２５日、同刑務所の４０代男性刑務官が新型コロナウイル...
【札幌、小樽、旭川】道や札幌市などは２５日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに１２人が新型コロナウイルスに...
【上ノ国】町消防団（長谷川俊郎団長）は２４日、上ノ国消防署で「第３分...
函館市消防本部によると、２０２０年の救急出動件数は１万４４０４件で、...
市立函館保健所は２４日、函館市内で新たに１５人の新型コロナウイルス感...
合同会社箱バル不動産（函館市末広町、蒲生寛之代表）のインターン生とし...
札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（２～４月）の天候の見通し...
総務省は２５日、今冬の大雪に伴う除雪費用の増加に対応した特別交付税を...
〇…元函館市史編纂（さん）室長の紺野哲也さんが講師とな...
函館音楽協会（宍戸雄一会長）は２４日、今年度の表彰式を函館市民会館小...
住民基本台帳に基づく２０２０年１２月末時点の函館市の人口は、前年同月...
函館市芸術ホールで３１日まで開催中の市民美術展「第２１回はこだて・冬...
北海道開発局は、２０２１年度の「公共施設見学ツアー」を企画・催行する...
函館市の２０２１年度予算編成が最終盤を迎え、工藤寿樹市長による査定が...
【鹿部】任期満了に伴う鹿部町長選、町議選は２月２日の告示まで１週間と...
函館市は２０日、今年度の「ワーク・ライフ・バランスセミナー」を開催し...