道は２４日、北斗市の８０代無職男性１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。他の患者との接触があり、軽症。入院などに向け調整している。

北斗市内で発生しているクラスター関連では、小規模多機能ホームの利用者１人の感染が新たに判明し、同施設単体の患者数は１５人となった。