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北方領土の日（２月７日）の特別啓発期間（１月２１日―２月２０日）に合...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感...
北海道付近が高気圧に覆われた２３日、函館では日照時間が９時間を超え、...
【札幌、小樽、旭川】札幌市は２３日、４０代女性の再陽性を含む同市内で...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感...
【札幌】道は２３日、新たに４９人が新型コロナウイルスに感染し、９０代...
防衛省は２２日、陸上自衛隊函館駐屯地の２０代男性隊員２人が新型コロナ...
函館市の公益施設、はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）では、...
原水爆禁止函館地区協議会（田中邦明会長）は２２日、核兵器の使用は非人...
市立函館保健所は２２日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感...
美原商店街振興組合（山本大樹理事長、加盟８０社）は２３日から、豪華賞...
【北斗】ソフトテニスの第４７回南北海道高校選抜インドア大会（函館ソフ...
函館大谷短大で１８日、生命保険協会函館協会（石桁健司会長）の出前講座...
「とかち帯広うまいものフェア」（帯広物産協会主催）が２３日、テーオー...
○…函館市中央図書館は３０日午後２時から、郷土の歴史講座「北海道立函...
函館市文学館は２３日、今年度３回目の「函館・文学の道しるべ」として、...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２３日、はこだてみらい館で「持続可...
道教育大函館校の学生でつくり、ＬＧＢＴ（性的少数者）の支援を考える「...
一昨年７月の参院選を巡って、広島の地元県議や市町村長に現金を渡したと...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２３日、函館北洋ビルで「漁業就...