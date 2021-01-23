【札幌】道は２３日、新たに４９人が新型コロナウイルスに感染し、９０代の男性と女性の２人が死亡したと発表した。

居住地別では石狩管内が１３人で最多。胆振管内９人、十勝管内８人、空知、釧路管内各５人、オホーツク管内４人、後志管内２人、上川、留萌管内と埼玉県各１人。