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防衛省は２２日、陸上自衛隊函館駐屯地の２０代男性隊員２人が新型コロナ...
函館市の公益施設、はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）では、...
原水爆禁止函館地区協議会（田中邦明会長）は２２日、核兵器の使用は非人...
十勝管内の名物をそろえた「第５回とかち帯広うまいものフェア」（帯広物...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２２日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２２日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感...
道警函館方面本部は、２０２０年の１１０番通報受理件数をまとめた。通報...
【厚沢部】町上里の国道２２７号線で８日に発生した死亡交通事故を受けて...
冬型の気圧配置が緩んだ影響で、２１日の渡島・桧山地方は３月中旬から同...
【長万部】２１日午前１０時５５分ごろ、長万部町中ノ沢のＪＲ函館線中ノ...
防衛省は２２日、陸上自衛隊函館駐屯地の２０代男性隊員２人が新型コロナ...
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函館市と渡島総合振興局は２２日夜、新型コロナウイルス対策として市内の...
函館市ベイエリアの複合商業施設「はこだて明治館」（豊川町）は２２日、...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は２月２日の節分に向け、初め...
函館市中央図書館（丹羽秀人館長）は、地域文化の向上と創作意欲の喚起を...
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〇…イオン北海道（札幌）は「ほっかいどう未来チャレンジ応援募金」を実...
函館市内の私立高校７校は２２日、２０２１年度推薦入試の合格者を発表し...
北海道牛乳普及協会などが主催する今年度の「牛やミルクのある風景絵画コ...