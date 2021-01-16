【札幌、小樽、旭川】札幌市は１６日、同市内で８６人が新型コロナウイルスに感染したと発表、３人が死亡したと発表した。また、小樽市は新規感染者１３人を確認、１人の死亡、旭川市は２人の感染を発表した。

函館市と道発表分を含め、同日の道内の新規感染者は計１９２人で、累計で１万５６９４人（実人数１万５６５４人）、死者は７人増え、計５３４人となった。