渡島西部と桧山南部・奥尻島で猛吹雪に警戒を
渡島・桧山地方で８日にかけて予想される最大瞬間風速は、桧山南部、奥尻島の陸上で３５メートル。渡島西部と桧山南部、奥尻島の海上で３５メートル。予想される波の高さは渡島西部、桧山南部、奥尻島で６メートル。桧山北部で５メートル。７日午後６時から８日午後６時までの２４時間で予想される降雪量は３０センチ。
最新の防災気象情報や竜巻注意情報に留意を呼び掛けている。
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