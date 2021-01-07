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渡島西部と桧山南部・奥尻島で猛吹雪に警戒を

　函館地方気象台によると、低気圧が発達しながら北海道付近を通過する影響で、渡島・桧山地方は７日夜遅くから８日明け方にかけて雪を伴う風が非常に強く、海は大しけとなる見込み。渡島西部と桧山南部・奥尻島では猛吹雪や吹きだまりによる交通障害、暴風、高波に警戒を呼び掛けている。
　渡島・桧山地方で８日にかけて予想される最大瞬間風速は、桧山南部、奥尻島の陸上で３５メートル。渡島西部と桧山南部、奥尻島の海上で３５メートル。予想される波の高さは渡島西部、桧山南部、奥尻島で６メートル。桧山北部で５メートル。７日午後６時から８日午後６時までの２４時間で予想される降雪量は３０センチ。
　最新の防災気象情報や竜巻注意情報に留意を呼び掛けている。
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